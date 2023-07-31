В Волгодонске из-под завалов после взрыва газа в гараже достали тело мужчины

Трагедия произошла на улице Мира. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Волгодонске из-под завалов после взрыва газового баллона достали тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным погибшего в завалах обнаружили около 19:50. Его личность устанавливается. На месте продолжают работать спасатели.

Напомним, что утром 31 июля на улице Мира в одном из строений гаражного кооператива взорвался газовый баллон. По словам главы администрации города Сергея Макарова, в момент происшествия там мог находиться хозяин помещения. От взрывной волны стены сооружения сложились словно карточный домик. Кроме того, от взрывной волны разрушились еще пять гаражей.

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(Подробности)