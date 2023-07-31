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НовостиОбщество31 июля 2023 19:42

Ростовская область вошла в топ-5 регионов по градостроительству в 2023 году

Допустимая площадь застройки в регионе составила 16,1 млн квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Допустимая площадь застройки в регионе составила 16,1 млн квадратных метров

Допустимая площадь застройки в регионе составила 16,1 млн квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по градостроительству в текущем году. Об этом сообщили на сайте Минстроя РФ.

Согласно опубликованной информации, по итогам первого полугодия предельная площадь запланированного жилищного строительства составила порядка 412 млн квадратных метров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В министерстве также составили список участков земли, которые обладают наибольшим градостроительным потенциалом. Так, первой в рейтинге находится Москва, затем Тюмень. Третье место у Новосибирской области, а четвертое у Московской. Пятое место досталось Ростовской области. Так, предельно допустимая площадь застройки в донском регионе составила 16,1 млн квадратных метров.

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