В Таганроге в ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла

С травмами подростка доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге в аварии пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 31 июля около 17 часов на улице Ленина.

По предварительной информации, 40-летний водитель «Лады Приоры» при повороте налево столкнулся с мотоциклистом, который двигался в попутном направлении. В результате аварии пострадал 15-летний водитель двухколесного. С травмами подростка доставили в больницу. Известно, что у него не было водительских прав.

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(Подробности)