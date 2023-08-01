Во вторник в Ростове ожидается облачная и жаркая погода

Столбики термометров достигнут +32 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют облачную и жаркую погоду. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

Во вторник, 1 августа, в донской столице утром ожидается +29 градусов и облачность. Днем будет солнечно, а термометры покажут +32 градуса. К вечеру в городе станет прохладнее до +27. Порывы ветра в этот день достигнут шести метров в секунду.

Отметим, что 2 августа синоптики предупредили горожан о дожде.

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