В СИЗО Ростова пытались передать мобильный телефон

Средство связи было спрятано в сале
Фото: Иван МАКЕЕВ
В СИЗО-5 Ростова-на-Дону пытались передать мобильный телефон. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
По информации ведомства, во время осмотра посылки для одного из заключенных сотрудники режимного учреждения обнаружили контейнер с салом. В нем находился завернутый в пакет мобильный телефон и две сим-карты. Все запрещенные предметы изъяли.
- По данному факту назначена проверка, материалы будут переданы в Мировой суд Октябрьского района Ростова-на-Дону, - уточнили в пресс-службе.
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