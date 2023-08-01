Под Ростовом в массовом ДТП пострадали три человека

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом в массовом ДТП пострадали водитель и два пассажира иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 31 июля около 20:20 на автодороге «Южный подъезд к Ростову-на-Дону».

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Гранты» не выдержал безопасную дистанция и врезался с движущимся в попутном направлении автомобилем «Дэу Нексия» под управлением водителя 33-летнего водителя. После чего, «Дэу Нексия» столкнулся с иномаркой «Ниссан Патфайндер», которой управлял 49-летнего.

- В результате ДТП пострадали водитель «Дэу Нексия» и его два пассажира 20 лет. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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