В Таганроге сгорела иномарка

На месте ЧП работали четыре спасателя и одна спецмашина Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Таганроге сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 1 августа в 17-ом Новом переулке.

По предварительной информации, автомобиль «Опель Астра» загорелся около двух часов ночи. Очевидцы, увидев горящую иномарку, сразу же вызвали пожарных. Пламя охватило порядка шести квадратных метров. Потушить автомобиль удалось спустя несколько минут.

На месте ЧП работали четыре спасателя и одна спецмашина. К счастью, обошлось без пострадавших.

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