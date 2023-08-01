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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:17

Три человека пострадали в массовом ДТП на Южном подъезде к Ростову-на-Дону

На Южном подъезде к Ростову столкнулись три легковые машины
Ангелина СКИБА
Авария произошла вечером. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Авария произошла вечером. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Вечером 31 июля на Южном подъезде к Ростову в массовом ДТП пострадали трое молодых людей: 33-летний водитель Daewoo Nexia и его пассажиры в возрасте 20 лет. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Предварительно, около половины девятого вечера 24-летний водитель Lada Granta не выдержал дистанцию и зацепил попутную Daewoo Nexia, которая после удара въехала в Nissan Pathfinder.

Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными за рулем. Нужно всегда следить за скоростью и дистанцией, нельзя выполнять резкие маневры. Также водителям рекомендуют не отвлекаться в пути на гаджеты и беседы.

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