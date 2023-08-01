В Таганроге в доме, пострадавшем от обломков ракеты, начали менять окна и двери

Работы по расчистке территории завершаются. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В Таганроге, в зоне ЧС, где упали обломки ракеты, приступили к восстановительным работам. Эту информацию сегодня, 1 августа, в Telegram рассказал глава администрации города Андрей Фатеев.

- Завершаются основные работы по расчистке территории, приступаем к восстановительному этапу. Идут работы по замене оконных и дверных конструкций в самом пострадавшем жилом доме, - написал Андрей Фатеев.

Сити-менеджер подчеркнул, что власти с особым вниманием относятся к каждому таганрожцу, чье имущество было повреждено.

- Большая просьба отнестись с терпением и понимаем к работе комиссий администрации города в зоне ЧС. Мы делаем все возможное, чтобы решить проблемы в кратчайшие сроки, - добавил Андрей Фатеев.

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинскую ракету, ее обломки упали в центр города и повредили несколько построек. Медицинская помощь после случившегося потребовалась 22 местных жителям. По состоянию на 31 июля, в больнице оставались 9 человек.

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