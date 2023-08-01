Стали известны суммы выплат пострадавшим от падения обломков ракеты в Таганроге

Размер выплат в разных случаях может составлять от 10 тысяч до 400 тысяч рублей

Жителям Таганрога, пострадавшим от взрыва ракеты, материальную помощь оказывают после подачи заявлений, сообщают власти Ростовской области.

Размер выплат в разных случаях может составлять от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

Законом предусмотрено оказание помощи в следующих случаях:

- единовременная выплата на человека - 10 тысяч рублей;

- поддержка в связи с утратой имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на человека);

- перечисление средств в связи с вредом здоровью. Могут быть назначены выплаты с учетом степени тяжести травмы (тяжкий или средней вред - 400 тысяч рублей на человека, легкий вред - 200 тысяч рублей на человека).

Напомним, на 1 августа, единовременные выплаты получили уже 36 человек, еще 14 пострадавших получат материальную помощь в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Таганрога расширили границы зоны ЧС в центре города

Речь идет о территории, куда 28 июля упали обломки украинской ракеты (подробности)