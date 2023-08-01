Стали известны суммы выплат пострадавшим от падения обломков ракеты в Таганроге

Размер выплат в разных случаях может составлять от 10 тысяч до 400 тысяч рублей
Жителям Таганрога, пострадавшим от взрыва ракеты, материальную помощь оказывают после подачи заявлений, сообщают власти Ростовской области.
Размер выплат в разных случаях может составлять от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.
Законом предусмотрено оказание помощи в следующих случаях:
- единовременная выплата на человека - 10 тысяч рублей;
- поддержка в связи с утратой имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на человека);
- перечисление средств в связи с вредом здоровью. Могут быть назначены выплаты с учетом степени тяжести травмы (тяжкий или средней вред - 400 тысяч рублей на человека, легкий вред - 200 тысяч рублей на человека).
Напомним, на 1 августа, единовременные выплаты получили уже 36 человек, еще 14 пострадавших получат материальную помощь в ближайшее время.
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