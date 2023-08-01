Перебои с водой на ряде улиц Таганрога пообещали устранить к вечеру 1 августа

Коммунальные ограничения связаны с техническими работами
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Перебои с водой, которые начались утром 1 августа на некоторых улицах Таганрога, должны прекратиться к вечеру. Эту информацию указали на сайте МУП «Управление «Водоканал».
Подачу ресурса с пониженным давлением будут вести:
- до 16 часов на улицах Петровской, Гарибальди, Азовской, Котлостроительной, Ремесленной, 12/1, Большой Бульварной, 10/3 и в переулке Некрасовском;
- до 18 часов на улицах Лизы Чайкиной, Инициативной и в переулке 17-м Новом.
Коммунальные ограничения связаны с техническими работами.
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