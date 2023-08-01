В Ростове-на-Дону могут назначить нового начальника управления МВД

На Дону заговорили о возможных кадровых изменениях в полиции Ростова и Новочеркасска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кадровые изменения могут произойти в полиции Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на «собственный информированный источник».

Журналисты предполагают, что пост заместителя начальника полиции донского главка МВД России может занять нынешний глава управления МВД Ростова Сергей Шпак.

Также повышение, по данным 1rnd.ru, ожидает главу межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» Сергея Белецкого. Этот специалист, предположительно, должен возглавить ростовское управление МВД, заняв место Сергея Шпака.

Напомним, Сергей Белецкий руководит МВД Новочеркасска с сентября 2018 года.

Добавим, соответствует ли истине информация коллег, неизвестно. От «КП - Ростов-на-Дону» уже направили уточняющий запрос в пресс-службу управления МВД России по Ростовской области. Официального ответа пока не поступило.

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