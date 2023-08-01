В Ростовской области готовятся к развитию беспилотных авиационных систем

На Дону планируют выпускать по 1100 дронов в год. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области приступили к разработке региональной программы развития авиационных систем. Эта работа в будущем станет частью такого же проекта, но уже на федеральном уровне, сообщают донские власти.

Развивать авиасистемы Дона будет заместитель губернатора Игорь Сорокин. Кандидатуру на это направление согласовал глава региона Василий Голубев.

Известно, что ранее на площадке «Архипелаг 2023» уже представили ведущую технологическую лабораторию ЮФУ по роевому и групповому управлению летательными аппаратами.

Специалисты лаборатории будут ставить задачи по управлению робототехническими комплексами, а также налаживать взаимодействие при разработке и использованию БПЛА.

Напомним, в июле Игорь Сорокин подписал соглашение с компанией «Робоавиа» о строительстве в регионе завода по производству дронов. В год планируют выпускать по 1100 дронов.

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