В Волгодонске прошел шахматный турнир «Мирный атом-2023»

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Традиционный фестиваль по шахматам «Мирный Атом-2023» прошел в В Волгодонске. В нем приняло участие более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Кемеровской, Воронежской, Волгоградской областей, Кубани, ДНР и Калмыкии. Генеральным спонсором шахматного фестиваля по традиции выступила Ростовская АЭС.

- В нашем городе шахматы - очень популярный вид спорта. Открытие шахматного клуба в 1981 году стало одной из ярких страниц в истории Волгодонска. За 43 года путевку в большой спорт в нём получили немало спортсменов, известных на региональном и российском уровне. Наш фестиваль «Мирный атом» ежегодно вызывает интерес у шахматистов всех возрастов, которые приезжают к нам со всей России. Несомненно атомная станция и впредь будет поддерживать развитие этого массового и увлекательного вида спорта, - подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Фестиваль длился десять дней. За это время состоялось восемь турниров в различных форматах: блиц-турнир, турниры по быстрым, классическим шахматам, детские соревнования, турниры по шахматной композиции и по парным шахматам.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Как отметил главный арбитр соревнований, судья всероссийской категории Владимир Беляев, мероприятие оказалось представительным и статусным не только по количеству участников, но и по уровню подготовки шахматистов. В турнире приняли участие и гроссмейстер, и несколько мастеров ФИДЕ. Это дало возможность начинающим игрокам получить серьезный игровой опыт.

По итогам сыгранных турниров победители в различных категориях получили кубки, дипломы и денежные призы. Общий фонд соревнований составил двести пятьдесят тысяч рублей.