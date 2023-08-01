Предприятие в Таганроге второй раз за год повысило зарплату рабочим

Больше должны получать сварщики, токари, фрезеровщики и операторы станков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Котлостроительный завод в Таганроге второй раз год повысил зарплату своим сотрудникам. Уже с 1 августа на 15 % больше должны получать сварщики, токари, фрезеровщики, операторы станков и другие специалисты, сообщают донские власти.

Первое повышение оплаты труда на предприятии произвели весной 2023 года.

Отмечается, что доход рабочих сейчас не ограничивается только окладом, также возможны различные премии. Предусмотрен соцпакет: от санаторно-курортного оздоровления до частичной компенсации оплаты детсадов и аренды.

- Помимо этого, на протяжении года проводятся более 50 корпоративных мероприятий и обучающих проектов. Новых сотрудников без опыта или с другим профилем работы обучают востребованным производственным профессиям, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

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