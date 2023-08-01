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НовостиОбщество1 августа 2023 13:06

В Ростове отремонтировали детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Детская площадка в Первомайском районе города теперь готова принимать маленьких посетителей
Екатерина ЖУКОВА
Теперь площадка безопасна для детей.

Теперь площадка безопасна для детей.

Фото: Екатерина ЖУКОВА

В Ростове после вмешательства прокуратуры была отремонтирована детская площадка на улице Казахской. В ходе проверки сотрудники надзорного органа выяснили, что она может быть опасна для детей.

– Установлено, что техническое состояние площадки, расположенной на улице Казахской в городе Ростове-на-Дону, не соответствовало нормативным требованиям. Оборудование имело множественные дефекты и повреждения, – прокомментировали в прокуратуре.

Соответствующее представление было вынесено МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Первомайского района Ростова. Однако дефекты так никто и не устранил.

Поэтому дальше на МКУ последовало заявление в суд. Требования прокуратуры удовлетворили. Теперь площадку отремонтировали, и для детей она безопасна.

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