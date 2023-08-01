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НовостиОбщество1 августа 2023 13:16

В Аксайском районе четверых военных посмертно наградили орденами Мужества

Награды передали родным погибших бойцов
Ангелина СКИБА
Военные погибли при выполнении служебного долга в зоне проведения СВО

Военные погибли при выполнении служебного долга в зоне проведения СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области четверых военных, погибших при выполнении служебного долга в зоне СВО, посмертно наградили орденами Мужества. Медали родственникам бойцов вручил глава Аксайского района Константин Доморовский. Об этом сообщается в соцсетях администрации Ленинского сельского поселения.

Известно, что встреча состоялась в июле 2023 года.

- Для меня большая честь вручить эти награды. Ваши близкие были героями, которые достойно выполнили свой воинский долг. Мы обязаны помнить о них, на их примерах воспитывать молодое поколение, - сказал Константин Доморовский.

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