В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

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В Геленджике запустили сервис онлайн-мониторинга для системы водоснабжения. Решение на базе технологии интернета вещей позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды. За счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10%.

Внедрила цифровое решение МегаФона «Онлайн-мониторинг воды» компания «Концессии водоснабжения - Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города. На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга.

Решение уже помогло концессионеру автоматизировать систему выставления счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов: данные с платформы направляются напрямую в биллинг.

- Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, — отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

- Цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города, — прокомментировал директор компании «Концессии водоснабжения - Геленджик» Алексей Сорокин.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике планируется, что система онлайн-мониторинга воды начнет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы.