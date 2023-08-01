Плановый показатель строительства на 2023 год - 1446,6 тысячи кв. метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начал 2023 года в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию 448,8 тысячи кв. метров жилья. Об этом в Telegram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в городе построили 316,7 тысячи кв. метров в 18 многоквартирных домах, а также 132,1 тысячи кв. метров в 628 домах в рамках индивидуального строительства.

Кроме того, на 1 июля власти уже выдали 164 разрешения на возведение 202 домов общей площадью 3 326,2 тысячи кв метров.

Плановый показатель на 2023 год - 1446,6 тысячи кв. метров.

За последние 5 лет в Ростове ввели 6 328,5 тысячи кв. метров жилья. К 2030 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено поэтапное увеличение объемов строительства до 1754 тысяч кв. метров.

Добавим, по данным Ростовстата, в 2022 году Ростов-на-Дону по вводу жилья оказался четвертым среди городов-миллионников России. В этом рейтинге не присутствовали Москва и Санкт-Петербург.

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