Жительнице Ростовской области вернули лекарство, которое не выписывали с февраля

Рецепт не выписывали в ЦРБ Матвеево-Курганского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительнице Ростовской области помогли получить лекарство, которое ей отказывались выдавать с февраля. Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.

Как пояснили в ведомстве, женщина имела право бесплатно получать препарат, назначенный врачом. Однако зимой этого года произошла задержка, и рецепт перестали выписывать.

Когда об этом узнали в Росздравнадзоре, местной ЦРБ направили предостережение. После этого пациентка смогла продолжить лечение.

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