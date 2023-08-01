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НовостиОбщество1 августа 2023 14:13

Жительнице Ростовской области вернули лекарство, которое не выписывали с февраля

Препарат снова назначили только после предостережения от Росздравнадзора
Ангелина СКИБА
Рецепт не выписывали в ЦРБ Матвеево-Курганского района

Рецепт не выписывали в ЦРБ Матвеево-Курганского района

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительнице Ростовской области помогли получить лекарство, которое ей отказывались выдавать с февраля. Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.

Как пояснили в ведомстве, женщина имела право бесплатно получать препарат, назначенный врачом. Однако зимой этого года произошла задержка, и рецепт перестали выписывать.

Когда об этом узнали в Росздравнадзоре, местной ЦРБ направили предостережение. После этого пациентка смогла продолжить лечение.

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