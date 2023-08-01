За незаконное проведение азартных игр дончанина оштрафовали на 300 тысяч рублей

Об играх мужчина оповещал игроков заранее в мессенджерах.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Ростовской области нарушитель организовал и проводил азартные игры. За это он и был осужден, сообщается на сайте прокуратуры региона.
- Летом 2022 года мужчина арендовал помещение для проведения азартных игр, а также приобрел соответствующее оборудование, – прокомментировали сотрудники надзорного органа.
В течение пяти месяцев злоумышленник регулярно собирал игроков, и они делали ставки. Оповещал мужчина всех заранее. Для этого он использовал один из мессенджеров. За свои действия нарушитель получал деньги.
В результате его обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр. Свою вину организатор признал, а мировой суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей.
Пока приговор не вступил в законную силу.
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