В Ростове на пересечении Орской и Каскадной столкнулись две иномарки

На проезжей части столкнулись Volkswagen Polo и Kia Ceed. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове на пересечении Орской и Каскадной не смогли разъехаться две иномарки, в итоге на место происшествия приезжали автоинспекторы. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла 1 августа, около 13:30. Предварительно, 40-летний владелец Volkswagen Polo не предоставил преимущество в движении Kia Ceed, которым управлял 25-летний водитель.

После столкновения сами участники ДТП не пострадали, но машины получили серьезные механические повреждения. Сейчас кто виноват в случившемся выясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути.

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