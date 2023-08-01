В Ростове оставили в силе приговор экс-полицейскому, сбившему насмерть студента

Апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор экс-полицейскому, который насмерть сбил студента в 2019 году. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

- Приговор первой инстанции оставили без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - рассказали журналистам.

Известно, что в первой инстанции - Азовском городском суде - задержанный получил в 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима и штраф за моральный вред. Это решение в марте 2023 года обжаловала сторона защиты.

Дело рассматривали в рамках статьи о «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека» (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

В 2019 году осужденный занимал должность старшего участкового уполномоченного.

По данным следствия, в ночь со 2 на 3 ноября мужчина, превышая скорость, ехал на своей иномарке по трассе Ростов-на-Дону - Азов. На одном из участков пути, нарушая правила, владелец авто выехал на обочину и сбил пешехода, который шел в попутном направлении.

Пострадавший умер от травм на месте происшествия. Пытаясь скрыть случившееся, водитель забрал тело с дороги и вывез в лесополосу.

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