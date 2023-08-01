В Таганроге двум детсадам выделят средства на закупку игрушек

Дошкольные учреждения смогут обновить игровой инвентарь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге двум детским садам направят средства для закупки игрушек. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 1 августа.

Решение о выделении денег на оснащение социальных объектов Ростовской области принял губернатор региона Василий Голубев. На выделенные средства учреждения смогут приобрести новое оборудование, инвентарь и провести частичный ремонт. Так, детские сады № 68 и №94 смогут обновить игровой инвентарь.

Также дома культуры, спортшколы муниципалитетов области смогут приобрести новое оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался восстановительный этап, ведутся выплаты: ситуация в Таганроге после взрыва ракеты на 1 августа

В зоне ЧС на территории Таганрога специалисты меняют окна и двери

(Подробности)