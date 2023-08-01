На соцобъекты Ростовской области выделили 14 млн рублей

В Ростовской области на соцобъекты направили 14 млн рублей. Фото: правительство Ростовской области
В Ростовской области на соцобъекты направили 14 млн рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Средства выделили по решению губернатора Василия Голубева. Они пойдут на закупку нового оборудования, инвентаря и частичного ремонта социальных объектов в городах и районах Ростовской области.
- В частности, акустические системы, инвентарь закупят для домов культуры Орловского, Чертковского районов и культурно-досугового центра Мартыновского района, детский игровой комплекс – для ДК Веселовского района, - рассказали в правительстве Ростовской области.
Также нужный инвентарь приобретут для спортивной школы №5 и спортшколы олимпийского резерва №15 им. В.И.Алексеева в Шахтах. В Ростове для спортивной школы №11 приобретут камеры видеонаблюдения. В Таганроге для двух дошкольных учреждений закупят игрушки, а в Егорлыкском историко-краеведческом музее за эти средства обновят витрины.
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