В Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб мужчина

В результате ДТП пассажир «Фольксваген Поло» скончался на месте аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП с иномарками погиб один человек. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 1 августа около 17:10 на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

По предварительной информации, 27-летний водитель «Фольксваген Поло» при обгоне, в месте, где это разрешено, столкнулся со встречным автомобилем «Киа Спортейдж» под управлением 30-летней женщины.

В результате ДТП пассажир «Фольксваген Поло» скончался на месте аварии. Водитель и пассажир иномарки, а также водитель «Киа Спортейдж» и ее 11-летняя дочь с травмами доставлены в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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(Подробности)