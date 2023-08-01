В Ростове автобусы изменили схему движения из-за работ на улице Московской

Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону изменилась схема движения общественного транспорта на улице Московской. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

С 1 августа из-за ремонта тепломагистрали на улице Московской от переулка Островского до переулка Братского автобусы будут ходить по другому маршруту. Так, автобусы №№ 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71 пойдут по следующей схеме: проспект Стачки – улица Станиславского – переулок Островский – улица Московская – Центральный Рынок. В обратном направлении общественный транспорт будет двигаться: Центральный Рынок – улица Московская – проспект Буденновский – улица Станиславского – переулок Братский – улица Московская – проспект Стачки.

В администрации также предупредили, что работа троллейбусов №№ 8, 10, 12 временно приостановят. Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ.

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(Подробности)