В Ростове в ДТП пострадала семимесячная девочка

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала семимесячная малышка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 1 августа около 19:20 на улице Каскадной, 72/44.

По предварительной информации, 27-летний водитель «ВАЗ 21060» двигался в направлении улицы Днепропетровской. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в «Киа Соул», за рулем которого находился 30-летний водитель. Известно, что машины двигались на зелёный разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пострадал пассажир «КИА Соул», семимесячная девочка. Она на момент ДТП находилась в детском автокресле. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

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