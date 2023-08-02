В Ростове-на-Дону на маршрутах начали работать китайские автобусы

В каждом автобусе мощный кондиционер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на маршруты вышли китайские автобусы. Об этом сообщили в «Ростовском городском транспорте».

С 1 августа перевозчики в городе начали работать по новым четырехлетним контрактам. На линии уже вышли 25 автобусов из Китая «Yutong ZK 6890 HGQ». Новый транспорт появится на маршрутах №82 «Главный автовокзал – улица Вересаева – Александровка», № 56 «Верхний Темерник – ГПЗ-10» и № 93 завод «Алмаз» – ГПЗ-10». Отметим, что в автобусах есть мощные кондиционеры.

Кроме того, по условиям контракта все водители будут работать в одинаковой форме.

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(Подробности)