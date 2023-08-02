В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину из Москвы

В день исчезновения он был одет в черный костюм с серой полоской на спине. Фото: "ЛизаАлерт"
В Ростовской области разыскивают пропавшего 35-летнего мужчину из Москвы. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Семен Бойко последний раз выходил на связь с близкими 27 июля. С того времени информации о его местонахождении нет. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Рост пропавшего - 175 сантиметров. У него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза.
В день исчезновения он был одет в черный костюм с серой полоской на спине. С собой у мужчины был рюкзак.
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