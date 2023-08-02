В Ростовской области начали розыск подозреваемого в вооруженном разбое

Ранее в отношении подозреваемого завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начали розыск подозреваемого в разбойном нападении. Информацию об этом сегодня, 2 августа, подтвердили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Розыск ведет отдел МВД «Каменский». Предварительно, дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

По данным полиции, мужчина может быть причастен к попытке силой выбить деньги из прохожего. Речь идет о нападении, которое произошло в июле 2023 года, тогда несколько человек, вооруженные пневматическим пистолетом, сильно избили местного жителя, а потом издевались над ним, пытаясь узнать пин-код от банковской карты.

Известно, что часть предполагаемых преступников уже задержали, и в рамках этого дела была опубликована ориентировка, о которой сейчас сообщается в СМИ.

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