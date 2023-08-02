Эксперты предложили целый ряд инициатив для улучшения ситуации с водоснабжением. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области участники экспертной площадки обсудили уровень изношенности сетей водоснабжения, а также меры по их капитальному обновлению и повышению качества питьевой воды. Встреча прошла под руководством главы региона Василия Голубева.

На заседании отметили, что вопросы, связанные с подачей воды, сейчас актуальны для всего региона. Этой теме посвящено 38 % всех обращений жителей Дона, чаще всего жалуются в Каменске-Шахтинском, Волгодонске и в городе Зверево.

Эксперты из разных организаций и ведомств предложили целый ряд инициатив по улучшению ситуации.

Например, главный санитарный врач региона Евгений Ковалев подчеркнул, что на Дону следует искать новые источники воды, соответствующие ГОСТам, и не затягивать сроки их оформления.

Также прозвучали идеи о дополнительном привлечении федеральных средств, справедливой тарифной нагрузке и освобождении граждан от уплаты штрафов при условии погашения основного долга за воду.

Губернатор поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области. При этом воплощением ряда идей решили заняться, не дожидаясь разработки концепции. Некоторые шаги планируют внести в проект бюджета на 2024-2026 годы.

По данным властей, до 2025 года на модернизацию донских объектов ЖКХ направят 16,3 млрд рублей. На эти средства собираются построить и привести в порядок 400 км сетей, водозабор, а также две насосные станции в Новочеркасске, городе Гуково, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях.

Кроме того, в 2023 году в рамках проекта «Чистая вода» должны завершить работы на девяти объектах в Азовском, Неклиновском, Тарасовском, Целинском районах, Донецке и Новошахтинске.

Добавим, в Шахтах сейчас завершают реконструкцию насосной станции «Ново-Азовские резервуары». Это обеспечит водой новый микрорайон с участками для многодетных семей. Также после замены аварийных участков магистрального водовода бесперебойную подачу ресурса получат почти 40 тысяч жителей Шахт, рабочих поселков Талового и Аютинского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 млрд рублей потратят на обновление коммунальной инфраструктуры Ростова-на-Дону

Основная часть средств поступит в рамках льготного займа Фонда национального благосостояния (подробности)