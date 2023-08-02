В Ростовской области стартовала новая акция для бизнеса «Учебный год»

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В банке «Центр-инвест» стартует акция «Учебный год» со специальными условиями для бизнеса, который работает в сфере производства и продажи товаров и услуг для детей.

Акция включает комплексное предложение банка для предприятий и индивидуальных предпринимателей, ориентированных на детей:

- бесплатное открытие счета и бесплатное РКО на три месяца;

- эквайринг с комиссией 0,99% до конца учебного года – до 31 мая 2024 года;

- кредитование со скидкой 0,25% годовых по программе «Социальная ответственность»;

- бесплатный выпуск и обслуживание корпоративной карты в течение шести месяцев.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Предложением могут воспользоваться магазины канцелярии, книг, игрушек, детской одежды, детские учебные центры и многие другие организации, чья деятельность направлена на работу с детьми. Акция «Учебный год» действует с 01 августа 2023 года по 31 мая 2024 года.

Кроме этого, клиентам доступны такие бесплатные сервисы, как зарплатный проект банка «Центр-инвест», самоинкассация и прочие продукты банка для повышения удобства обслуживания.

Реализация программы «Умный год» в целях поддержки и развития социально-значимого бизнеса, повышения уровня образования и культуры среди детей и подростков отвечает принципам социальной ответственности банка «Центр-инвест», работающего в интересах нынешних и будущих поколений.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.