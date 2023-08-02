На Ростовской АЭС с начала года было выработано более 17,5 млрд кВт.часов электроэнергии

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В июле 2023 года Ростовская атомная станция перевыполнила план выпуска электроэнергии на 7,3%. Всего потребителями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов было получено 3 025 млн кВт.часов электроэнергии. По сравнению с 2022 годом месячная выработка июля увеличилась на 346 млн кВт.часов.

За семь месяцев текущего года на атомной станции было выработано 17 573 млн кВт.часов электроэнергии. Общий план на текущий год для атомной станции установлен ФАС России в размере 32 279 млн кВт.часов.

Произведенной с января по июль электроэнергии хватит для обеспечения 11-месячной потребности всех жителей и предприятий донского региона.

Благодаря работе атомной станции в 2023 году предотвращено попадание в атмосферу свыше 8,2 млн тонн углекислого газа, образующегося при сжигании органического топлива, необходимого для производства такого же количества энергии.

В настоящее время все четыре энергоблока работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.