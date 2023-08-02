В Ростове на Доватора снова приостановили работу МРЭО ГИБДД

Работу приостановили из-за отсутствия связи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 2 августа, на улице Доватора в Ростове-на-Дону приостановили работу МРЭО ГИБДД. Информация об этом поступила от отдела пропаганды УГИБДД.
- В связи с отсутствием связи на Доватора, 154 А временно приостановлен прием граждан, - сообщили в ведомстве.
Сколько продлятся технические неполадки, неизвестно. Напомним, такой же случай в МРЭО ГИБДД на Доватора произошел несколько дней назад.
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