В Ростове на Доватора снова приостановили работу МРЭО ГИБДД

Работу приостановили из-за отсутствия связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 августа, на улице Доватора в Ростове-на-Дону приостановили работу МРЭО ГИБДД. Информация об этом поступила от отдела пропаганды УГИБДД.

- В связи с отсутствием связи на Доватора, 154 А временно приостановлен прием граждан, - сообщили в ведомстве.

Сколько продлятся технические неполадки, неизвестно. Напомним, такой же случай в МРЭО ГИБДД на Доватора произошел несколько дней назад.

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