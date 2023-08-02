В Ростове-на-Дону во время дождей будут перекрывать не только улицу Малиновского

В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в случае ухудшения погоды будут перекрывать не только улицу Малиновского. Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте администрации города.

- С 19 часов 1 августа до 12 часов 4 августа во время осадков при необходимости будет ограничиваться проезд в местах подтоплений, - сообщают власти.

Объездные маршруты:

- при ограничениях на Таганрогской, Дачной и 56 Армии нужно объезжать: по Вавилова - Шеболдаева - Нансена - Зоологической - Доватора - Малиновского - Таганрогской - Оганова;

- при ограничениях на Малиновского от Стачки до 339-й Стрелковой Дивизии объезд выполняется по Малиновского - Стачки - Зорге - 339-й Стрелковой Дивизии - Малиновского.

- при ограничениях на Красноармейской - Привокзальной площади объезд выполняется по Красноармейской - Сиверса - Большой Садовой.

Напомним, 2 августа в Ростовской области действует штормовое предупреждение. До конца суток ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Град размером с горох выпал в Ростовской области днем 2 августа

Ледяная крошка рассыпалась в Батайске и на территории Каменского района (подробности)