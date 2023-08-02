24,7 % проб, отобранных из водоемов Ростовской области, не соответствовали норме

Пробы в водоемах региона отбирают ежедекадно с мая по октябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 24,7 % проб, отобранных из поверхностных водоемов, не прошли по микробиологическим показателям. Об этом 2 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора.

С начала 2023 года 408 образцов исследовали на микробиологию, 263 - на наличие паразитов, еще 24 - на вирусологические параметры.

- Возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, не обнаружили, - подчеркнули специалисты.

Пробы в водоемах региона отбирают на постоянной основе, ежедекадно с мая по октябрь.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области.

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