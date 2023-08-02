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НовостиОбщество2 августа 2023 14:15

В больнице Таганрога после ЧП с украинской ракетой остаются три человека

Медики отмечают положительную динамику в состоянии госпитализированных таганрожцев
Ангелина СКИБА
Всего пострадали 22 человека, 9 из них попали в больницу

Всего пострадали 22 человека, 9 из них попали в больницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три человека остаются в больнице Таганрога после ЧП со сбитой ракетой. Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Информацию подтвердили донские власти.

- На данный момент в БСМП Таганрога после происшествия 28 июля 2023 года находятся три человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У всех наблюдается положительная динамика, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, 28 июля над Таганрогом военные сбили украинскую ракету, ее обломки упали в центр города и повредили несколько построек. Медицинская помощь после случившегося потребовалась 22 местных жителям, всего в больницу положили 9 человек.

Ранее власти Таганрога ввели режим ЧС в районе падения снаряда. Сейчас там ведется восстановительный этап, специалисты меняют поврежденные окна и двери. По состоянию на 1 августа, единовременные выплаты получили 36 человек.

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