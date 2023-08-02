Рынок привлеченных средств в России в 2023 году превысил 40 трлн рублей

Фото:​​ пресс-служба ВТБ

По итогам 7 месяцев 2023 года рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10%. Улучшение доходности по депозитным продуктам после решения регулятора обеспечит рост рынка на 15% по итогам года. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Решение регулятора повысить ключевую ставку ожидаемо привело к улучшению условий по классическим вкладам крупнейшими игроками рынка, что оказало прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц. По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет, – заявил Анатолий Печатников.

По его словам, основным сберегательным инструментом, гарантирующим стабильность и высокую доходность для населения, остается рублевый депозит. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей.

Одновременно продолжит снижаться объем валютных депозитов, ставки по которым зафиксировались на «околонулевом» уровне, а доля доллара и евро в портфеле сбережений россиян будет замещаться юанем. По прогнозам специалистов, доля китайских юаней на валютном рынке вырастет до 26% к концу года, увеличившись за год более чем вдвое, и продолжит рост в дальнейшем.