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НовостиПроисшествия2 августа 2023 15:18

Жительница Ростовской области продала чужое наследство и попала под следствие

Теперь женщине грозят штраф и до шести лет лишения свободы
Ангелина СКИБА
Сейчас ведется предварительное следствие

Сейчас ведется предварительное следствие

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Ростовской области попала под следствие после того, как продала чужое наследство. Возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Обвинения предъявили по части 3 статьи 159 УК РФ. Сейчас ведется предварительное следствие, - прокомментировали в ведомстве.

Подозреваемая - индивидуальный предприниматель из поселка Чертково. Она помогала оформлять договоры и соглашения на имущественные права. Предварительно, в рамках этой работы за 900 тысяч рублей были незаконно проданы участки, которые следовало зарегистрировать участки как наследство.

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