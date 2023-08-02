Жительница Севастополя пойдет под суд за обналичивание маткапитала и развод пенсионерки на квартиру

Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе местная жительница пойдет под суд за мошенничество с маткапиталом и присвоение квартиры пенсионерки обманным путем. Об этом сообщает «КП-Крым».

Осенью 2018 года она получила в кредитной организации займ в размере материнского капитала для покупки жилья. В это же время она обратилась к пожилой знакомой, чтобы формально приобрести у нее квартиру. Затем она подала в пенсионный фонд договор о покупке жилплощади за 2,6 млн рублей и составленную пенсионеркой расписку. Однако пожилая женщина не получила денег. Так, мошенница завладела квартирой, а кредитной организации перечислили деньги в размере маткапитала – 453 тысячи рублей.

После смерти пенсионерки женщина обратилась в суд, чтобы выселить из квартиры родственников покойной. Все вскрылось в ходе прокурорской проверки. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям "Хищение чужого имущества" и "Фальсификация доказательств". Материалы дела направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Материалы дела направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

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