Убивший 10-летнюю девочку подросток из Карачаевска планировал еще два нападения

Обвиняемый в убийстве школьницы из КЧР готовил еще два преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несовершеннолетний из Карачаевска до убийства 10-летней девочки планировал еще два преступления. Об этом сообщает «КП-Ставрополь».

Страшная трагедия шокировала всю страну весной 2023 года. Ученица четвертого класса вышла в магазин за мороженным и исчезла. Родители забили тревогу и сразу же позвонили в полицию. Правоохранители начали поиски и спустя пару часов нашли тело малышки с перерезанным горлом и без одежды в одной из квартир ее дома. Спустя время полиция установила подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 15-летний подросток. Он учился вместе со своей жертвой в одной школе и сразу же признался в содеянном.

Суд признал подозреваемого вменяемым. Следователи выяснили, что злоумышленник готовил еще два преступления, но жертв спасла случайность. Теперь его будут судить за два покушения и убийство малолетней, но по закону 16-летнего не могут осудить больше чем на 10 лет.

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(Подробности)