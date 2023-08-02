Губернатор Краснодарского края в прямом эфире уволил зама по ЖКХ одного из из районов края

В ходе совещания губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с главами муниципалитетов вопрос нехватки мест в детских садах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Краснодарского края в прямом эфире уволил зама по вопросам ЖКХ одного из районов края. Об этом сообщает «КП-Кубань».

В ходе совещания губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с главами муниципалитетов вопрос нехватки мест в детских садах. За семь лет в регионе построили 170 детсадов, но темпы строительства по-прежнему отстают от потребностей.

Так, 4 года назад было поручено спроектировать и построить детсад в одном из поселков Северского района. Однако работы там даже не начинались. Над дошкольным учреждением было поручено начать работать еще в 2019 году. Однако ответственный за объект Виталий Виднеев так и не представил проектно-сметную документацию по неизвестным причинам. После этих слов губернатор обратился к главе района Андрею Дорошевскому.

- Вот этот ваш заместитель написал заявление и ушел! Прямо сегодня. Дальше я с этим коллегой не еду. Если он у вас с августа и по апрель, то 8 месяцев что он делал?! Переписка восемь месяцев?! У вас нет ни стыда, ни совести, - обратился он к главе района.

Однако чиновник в понедельник пришел на работу, как и обычно. В администрации Северского района сообщили, что Виталий Виднеев все-таки написал заявление, но на отпуск с последующим увольнением.

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