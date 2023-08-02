Глава Ростовской области дал поручение отрегулировать работу общественного транспорта в донской столице Фото: Дмитрий Кутепов

Губернатор Василий Голубев поручил навести порядок в работе общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Об этом глава сообщил на своей странице в соцсети.

- С учетом поступивших в эти дни обращений о проблемах в работе общественного транспорта, поручил главе администрации Ростова-на-Дону незамедлительно разобраться и принять меры для исправления ситуации, - рассказал глава Ростовской области.

Василий Голубев также отметил, что в первой половине августа текущего года обязательно обсудят все вопросы по работе общественного транспорта в донской столице отдельно.

Отметим, что ростовчане за последние дни жаловались на работу автобусов. В некоторых не работали кондиционеры по утрам. Кроме того, граждане пожаловались на долгое ожидание автобусов.

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(Подробности)