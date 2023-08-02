В Шахтах таксист поднял руку на пассажирку

Между водителем и девушкой произошел конфликт Фото: Андрей АБРАМОВ

В Шахтах водитель такси ударил пассажирку. О происшествии 2 августа сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Местная жительница ехала на такси по своим делам. В какой-то момент между ней и водителем произошел конфликт. Словесная перепалка набирала оборот с каждой минутой. Мужчина остановил машину и ударил пассажирку.

Пострадавшая написала заявление в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося и степень тяжести причиненного вреда здоровью.

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