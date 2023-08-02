В Ростовской области начали работать муниципальные центры управления

На Дону еще 29 муниципальных центров управления начали свою работу. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области построена сеть муниципальных центров управления. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

К работе приступили еще 29 муниципальных центров. Теперь в каждом муниципалитете региона есть свой центр управления. Главная задача учреждений – обработка сообщений жителей Дона в соцсетях. Специалисты мониторят проблемные вопросы, проводят аналитику и оперативно направляют информацию в нужные структуры для принятия мер. Каждый вопрос находится на контроле до его решения. Работу всех центров координирует Центр управления регионом Ростовской области.

Напомним, что первые учреждения были открыты в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске и Шахтах.

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