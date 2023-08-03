Ростовчан 3 августа ждет небольшой дождь

Синоптики в донской столице прогнозируют небольшие осадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В четверг, 3 августа, в донской столице утром ожидается облачность, а температура воздуха достигнет +30 градусов. Днем в городе пройдет небольшой дождь. Вечером на небе будет ясно, а столбики термометров покажут +25 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут восьми метров в секунду.

Отметим, что в пятницу в городе ожидается жаркая и солнечная погода.

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