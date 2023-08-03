В Ростове 3 августа жители сразу нескольких районов останутся без электричества

Причиной отключений стали профилактические и ремонтные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону жители сразу нескольких районов города проведут несколько часов без электричества. Об этом сообщили на сайте Донэнерго.

В четверг, 3 августа, в городе запланированы отключения электроэнергии. Так, с 9 до 17 часов будут обесточены дома по адресам: ул. Волгодонская 1/177; ул. Промежуточная 27-31, 29А, 30-32; просп. Стачки 160, 164-168, 178, 174/44; ул. Фестивальная 8; ул. Осипенко 69б, ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 21-41.

В этот же день с 10 до 12 часов отключения пройдут по адресам: просп. Коммунистический 27, 27/2, 27/3, 27/4, 27В, 27/7, 27/8; ул. 2-я Краснодарская 78/1, 80/14.

Причиной отключений стали профилактические и ремонтные работы.

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