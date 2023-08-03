Пропавшего жителя Москвы, которого искали в Ростовской области, нашли живым

2 августа поисковики сообщили, что нашли мужчину живым. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростовской области закончились поиски 35-летнего жителя Москвы. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

О местонахождении пропавшего не было информации несколько дней. Напомним, что 27 июля мужчину видели последний раз. После чего он перестал выходить на связь. Взволнованные родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки были тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

2 августа поисковики сообщили, что нашли мужчину живым. Где все это время был пропавший, пока неизвестно.

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