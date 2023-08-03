В Ростове при столкновении двух легковушек пострадала 15-летняя девушка

В донской столице в аварии пострадала несовершеннолетняя жительница. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала 15-летняя школьница. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 2 августа около 12 часов.

По предварительной информации, 43-летняя водитель «Шевроле Нива» двигалась в районе дома №46 по проспекту Стачки. При повороте иномарка столкнулась с движущимся по полосе для общественного транспорта такси «Лада Гранта», за рулем которой находился 46-летний водитель.

- В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Лады Гранта». Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)